Корабль "Шэньчжоу-12" с экипажем отправился на орбитальную станцию КНР

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - КНР запустила космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту к строящейся китайской орбитальной станции, прямую трансляцию запуска ведет Центральное телевидение Китая.

В состав экипажа входят Не Хайшэн, Тан Хунбо, уже побывавшие в космосе, а также Лю Бомин, для которого полет будет первым.

Задачами космонавтов будет сборка и подключение оборудования, доставляемого на модуль станции грузовыми кораблями.

Базовый модуль будущей китайской орбитальной станции был запущен в апреле текущего года, всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" 30 мая осуществил успешную стыковку с базовым модулем создаваемой космической станции. "Грузовик" доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля.

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.