Поиск
AНачало в 20:15Словакия Словакия2 : 0Дания ДанияОконченподробнееBНачало в 20:15Германия Германия1 : 2Финляндия ФинляндияОконченподробнееAНачало в 16:15Швейцария Швейцария1 : 4Россия РоссияОконченподробнееBНачало в 16:15Норвегия Норвегия1 : 2США СШАОконченподробнее

Китайский космический корабль состыковался с модулем орбитальной станции

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" в воскресенье в 05:01 по местному времени (00:01 мск) осуществил успешную стыковку с базовым модулем создаваемой космической станции "Тяньхэ", сообщили местные СМИ со ссылкой на Национальное космическое управление КНР.

"Грузовик" доставил на модуль скафандры, оборудование и топливо для будущей орбитальной станции, которую планируется достроить в 2022 году.

Базовый модуль будущей китайской орбитальной станции был запущен в апреле текущего года, всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля. В июне пилотируемый "Шэньчжоу-12" должен доставить на "Тяньхэ" трех космонавтов для сборки и подключения доставленного оборудования.

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции.

Китайская станция будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

Китай "Тяньчжоу-2" "Тяньхэ"

Новости по теме

Новости

Евросоюз предложил США сотрудничество в противодействии России

Премьер-министр Великобритании тайно женился в Лондоне

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Песков заявил о виде на жительство в Белоруссии у россиянки Сапеги

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил о готовности Армении отвести войска от границы с Азербайджаном

Пандемия коронавируса

Во Вьетнаме нашли новый штамм коронавируса

Полковник Гоиту стал временным президентом Мали

Полковник Гоиту стал временным президентом Мали

Что случилось этой ночью: суббота, 29 мая

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

США объявили о санкциях против Белоруссии после инцидента с Ryanair

США объявили о санкциях против Белоруссии после инцидента с Ryanair

"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники связи OneWeb

"Союз" успешно вывел на орбиту британские спутники связи OneWeb

Администрация США попросила $752,9 млрд на оборонный бюджет в 2022 году

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');