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Власти США задумались об организации встречи Байдена и Си Цзиньпина

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В американской администрации рассматривают возможность организации встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По информации западных СМИ, лидеры двух стран могли бы встретиться на саммите "группы двадцати" (G20), которая пройдет в октябре в Италии. При этом, не исключено, что два лидера встретятся "с глазу на глаз".

Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после того, как в Китае был принят закон о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран осложняет еще ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли и Тайвань.

Еще в период прежней администрации экс-президент США Дональд Трамп систематически обвинял Пекин в недостаточных мерах по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. По его мнению, китайские власти могли добиться того, чтобы вирус не покинул их территорию, однако не стали делать этого.

Джо Байден США Джейк Салливан Си Цзиньпин Китай

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