Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:41Заразились
на 17.06В России 5 264 047+14 057В мире 177 040 182+396 349

В Киеве заявили, что Украина не будет денонсировать Минские соглашения

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Украина не будет отменять Минские соглашения, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Мы их (Минские соглашения - ИФ) не денонсируем. С Минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде как они есть... невозможно", - сказал Данилов в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

Он отметил, что Украина выступает за прекращение войны и переговоры.

"Чтобы не убивали наших ребят. Мы за то, чтобы садиться и договариваться", - добавил секретарь СНБО.

Ранее, 16 июня, президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в Женеве обсудили ситуацию на Украине и возможность сдвинуть минский процесс с мертвой точки. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о том, что после этой встречи появилась надежда на урегулирование в Донбассе, так как во время саммита главы государств затронули тему ключевых условий минских соглашений.

Украина Алексей Данилов СНБО Украины

Новости

Ким Чен Ын призвал Пхеньян готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с США

Ким Чен Ын призвал Пхеньян готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с США

Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам ХАМАС

Байден подписал закон о признании Дня отмены рабства 19 июня

Байден подписал закон о признании Дня отмены рабства 19 июня

Португальские власти закроют Лиссабон на выходные из-за COVID-19

Португальские власти закроют Лиссабон на выходные из-за COVID-19

В Латвии арестовали россиянина в рамках уголовного дела

Отозванный в марте посол РФ на следующей неделе вернется в Вашингтон

Комендантский час отменят в Австрии с 1 июля

Комендантский час отменят в Австрии с 1 июля

У Шри-Ланки затонуло судно с химикатами, вызвавшее экологическую катастрофу

IKEA оштрафовали во Франции на 1,1 млн евро по делу о слежке

IKEA оштрафовали во Франции на 1,1 млн евро по делу о слежке

Отец задержанной россиянки Сапеги попросил Лукашенко о милосердии

Отец задержанной россиянки Сапеги попросил Лукашенко о милосердии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');