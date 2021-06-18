В Киеве заявили, что Украина не будет денонсировать Минские соглашения

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Украина не будет отменять Минские соглашения, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Мы их (Минские соглашения - ИФ) не денонсируем. С Минскими соглашениями надо работать. Других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде как они есть... невозможно", - сказал Данилов в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг.

Он отметил, что Украина выступает за прекращение войны и переговоры.

"Чтобы не убивали наших ребят. Мы за то, чтобы садиться и договариваться", - добавил секретарь СНБО.

Ранее, 16 июня, президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в Женеве обсудили ситуацию на Украине и возможность сдвинуть минский процесс с мертвой точки. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о том, что после этой встречи появилась надежда на урегулирование в Донбассе, так как во время саммита главы государств затронули тему ключевых условий минских соглашений.