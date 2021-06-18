Источник сообщил, что авиасообщение с Турцией могут возобновить с июля

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия может возобновить авиасообщение с Турцией с начала июля, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в Турецкой республике изучается вопрос о снятии введенных ранее ограничений на регулярное и чартерное сообщение с Турцией в первых числах июля. Окончательное решение примет оперативный штаб, оценив риски", - сказал источник.

По его словам, у авиакомпаний будет достаточно времени на подготовку рейсов. "Авиакомпании получат как минимум 10 дней на то, чтобы подготовить воздушные суда и сформировать расписание", - сказал собеседник агентства.

Россия с 15 апреля ограничила авиасообщение с Турцией из-за эпидситуации по коронавирусу в этой стране, решение действует до 21 июня включительно.