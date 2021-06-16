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РФ на этой неделе направит экспертов в Турцию для оценки эпидситуации

РФ на этой неделе направит экспертов в Турцию для оценки эпидситуации
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Представители Роспотребнадзора, Ростуризма и Минздрава в середине текущей недели посетят Турцию для оценки эпидситуации по коронавирусу, а также оценки возможностей возобновления авиасообщения с этой страной и посещения российскими туристами турецких курортов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В рамках ранее достигнутых договоренностей в Турецкую Республику для оценки ситуации направится группа российских экспертов. (...) Визит запланирован в середине текущей недели, по итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг", - сообщила пресс-служба в среду.

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"Эксперты оценят ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, проводимые противоэпидемические мероприятия, меры по охране здоровья туристов на популярных туристических направлениях Турецкой Республики", - уточняется в сообщении.

Россия с 15 апреля ввела ограничения на авиасообщение с Турцией из-за эпидситуации по коронавирусу в этой стране, решение действует до 21 июня включительно.

В сообщении говорится, что "в состав делегации войдут представители компетентных органов исполнительной власти: Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, представители Ростуризма и подведомственного учреждения Министерства здравоохранения".

Договоренность направить в Турцию российских специалистов для оценки ситуации с эпидемиологической безопасностью на курортах этой страны и перспектив возобновления авиасообщения была достигнута 17 мая на встрече вице-премьера Татьяны Голиковой с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества", - говорилось в сообщении аппарата вице-премьера.

Также сообщалось, что вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России.

Хроника 09 января 2020 года – 16 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Турция Коронавирус Роспотребнадзор Ростуризм Минздрав

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