Штайнмайер назвал войну нацистской Германии против СССР варварством

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война нацистской Германии против СССР была варварством и что немцы недостаточно знают об ужасах этой войны.

"Эта война была немецким варварством, она стоила жизни миллионам людей", - сказал Штайнмайер в пятницу, выступая с речью в память о трагической годовщине 80-летия со дня нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года.

"Мы вообще часто смотрим туда, на малознакомый восток нашего континента? Кто из немцев сейчас знает Малый Тростенец под Минском, где между 1942 и 1944 было убито минимум 60 тыс. человек?" - задался вопросом президент.

Он выступил с большой речью на открытии выставки "Масштабы одного преступления. Советские военнопленные во Второй мировой войне" и перечислил несколько мест уничтожения мирного населения и битв, в том числе город Ржев, о котором сейчас в ФРГ "мало кто знает".