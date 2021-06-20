Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:30Заразились
на 19.06В России 5 299 215+17 906В мире 177 825 428+390 831

США продолжат переговоры с Ираном по СВПД

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты продолжат переговоры с Ираном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года при его новом руководстве, заявил представитель американского госдепартамента.

"Мы продолжим обсуждение вместе с нашими союзниками и партнерами вопроса о взаимном возвращении к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - сказал дипломат, коснувшись итогов состоявшихся в пятницу в Иране президентских выборов, на которых победил председатель Верховного суда страны Ибрахим Раиси.

Одновременно в Вашингтоне выразили сожаление по поводу того, что иранцы не смогли свободно выразить свое мнение на президентских выборах.

Представитель госдепа отметил: "Мы обратили внимание, что министр внутренних дел Ирана объявил о победе на выборах Ибрахима Раиси (...), но мы также отмечаем, что иранцам было отказано в праве выбирать своих лидеров на основе свободного и справедливого избирательного процесса".

Раиси находится под американскими санкциями, в частности, за предполагаемое участие в 1980-х годах в преследовании и казнях политзаключённых. Политик в ходе предвыборной кампании обещал бороться против нищеты и коррупции, построить за четыре года 4 млн новых домов и построить "народное правительство ради сильного Ирана".

В 2017 году Раиси уже предпринимал попытку стать президентом, однако проиграл Хасану Рухани.

Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.

Внешнеполитическая служба Евросоюза накануне объявила, что "Совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) возобновит свою работу в воскресенье, 20 июня, в Вене".

США Иран

Новости по теме

Новости
Евро-2020

Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020

Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020

Что произошло за день: суббота, 19 июня

Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана

Ибрахим Раиси победил на выборах президента Ирана

Посол США в России Салливан приготовился к возвращению в Москву

Рухани встретился с лидирующим на выборах президента Ирана Раиси

Рухани встретился с лидирующим на выборах президента Ирана Раиси

Что случилось этой ночью: суббота, 19 июня

Белый дом опроверг заморозку военной помощи Украине

США заморозили передачу Украине нового пакета военной помощи

США заморозили передачу Украине нового пакета военной помощи

Что произошло за день: пятница, 18 июня

С 28 июня РФ возобновит авиасообщение с США, Кипром и рядом других стран

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');