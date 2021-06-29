США заявили, что решения по СВПД будет принимать аятолла Али Хаменеи

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Решения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) принимает руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи, но пока неизвестно, готов ли он пойти на необходимые, по мнению Вашингтона, шаги для возвращения к обязательствам по сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью итальянской газете "La Repubblica".

"В Иране в конечном итоге решения принимает Верховный руководитель", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос о том, что можно ожидать от нового президента Ирана Ибрахима Раиси на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене.

Госсекретарь подчеркнул, что США не знают, готов ли Верховный руководитель сделать необходимые шаги для возвращения Ирана к полному выполнению обязательств в соответствии с соглашением. По его словам, Вашингтон и Тегеран в ходе непрямых переговоров в Вене "сузили круг" нерешенных вопросов по возвращению к СВПД, однако "существенные разногласия по-прежнему существуют".

"Я думаю, дело за иранскими юридическими органами, и мы увидим, какое решение там будет принято", - добавил глава госдепа.

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Тегерана. Иран в свою очередь, недовольный состоянием выполнения СВПД, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий. Теперь Иран и международные посредники проводят в Вене переговоры по возвращению Ирана и США к СВПД. Иранские СМИ отмечали, что Тегеран настаивает на отмене контролируемым образом санкций против него, прежде чем отказаться от собственных мер по сокращению выполнения условий СВПД.