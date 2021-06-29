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США заявили, что решения по СВПД будет принимать аятолла Али Хаменеи

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Решения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) принимает руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи, но пока неизвестно, готов ли он пойти на необходимые, по мнению Вашингтона, шаги для возвращения к обязательствам по сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью итальянской газете "La Repubblica".

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"В Иране в конечном итоге решения принимает Верховный руководитель", - сказал Блинкен, отвечая на вопрос о том, что можно ожидать от нового президента Ирана Ибрахима Раиси на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене.

Госсекретарь подчеркнул, что США не знают, готов ли Верховный руководитель сделать необходимые шаги для возвращения Ирана к полному выполнению обязательств в соответствии с соглашением. По его словам, Вашингтон и Тегеран в ходе непрямых переговоров в Вене "сузили круг" нерешенных вопросов по возвращению к СВПД, однако "существенные разногласия по-прежнему существуют".

"Я думаю, дело за иранскими юридическими органами, и мы увидим, какое решение там будет принято", - добавил глава госдепа.

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции в отношении Тегерана. Иран в свою очередь, недовольный состоянием выполнения СВПД, приступил к поэтапному отказу от соблюдения его условий. Теперь Иран и международные посредники проводят в Вене переговоры по возвращению Ирана и США к СВПД. Иранские СМИ отмечали, что Тегеран настаивает на отмене контролируемым образом санкций против него, прежде чем отказаться от собственных мер по сокращению выполнения условий СВПД.

СВПД США Али Хаменеи Иран Ибрахим Раиси

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