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В Париже итальянку насмерть сбил электросамокат

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Гражданка Италии погибла в Париже, когда в нее врезался электросамокат, сообщает "Би-би-си".

Полиция разыскивает по этому делу двух женщин. Предположительно, они ехали на высокой скорости и не остановились, когда сбили 31-летнюю жертву.

Погибшая при падении ударилась головой о мостовую, у нее случился сердечный приступ. Находившиеся неподалеку полицейские смогли вернуть сердечный ритм, и женщину госпитализировали. Она оставалась в коме и скончалась, не придя в сознание.

После этого инцидента возобновилась дискуссия об электросамокатах в Париже, которые могут представлять опасность для пешеходов. Электросамокаты могут развивать скорость до 50 км/ч.

В 2019 году после сотен инцидентов, включая несколько случаев с жертвами, французские власти ввели новые правила, по которым управлять электросамокатом может только водитель старше 12 лет. Кроме того, передвигаться по тротуарам на них запрещено.

Франция Париж

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