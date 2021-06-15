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Найдены водители электросамокатов, сбившие пожилого пенсионера в Уфе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Уфимские полицейские установили личности мужчин, предположительно, наехавших на пенсионера на электросамокате и скрывшихся с места происшествия.

Как сообщила пресс-служба МВД по Башкортостану, ими оказались 21 и 23-летний уроженцы Дюртюлинского района республики.

Самокатчики сбили пожилого мужчину в районе торгового центра "Мир" вечером 12 июня. От удара пенсионер упал на землю. Приехавшие на место медики диагностировали у пострадавшего травмы бедра.

Молодых людей, которые сбили человека, вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее пресс-служба СУ СКР по Башкирии сообщила, что следственный отдел по Советскому району Уфы ходатайствует перед прокурором района о передаче материалов по данному факту для дальнейшей проверки.

Уфа Башкортостан

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