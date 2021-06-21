В Казани детям не будут сдавать в прокат электросамокаты

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Комитет по транспорту Казани и компании, предоставляющие электросамокаты в прокат в столице Татарстана, заключили соглашение о взаимодействии. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров на еженедельном совещании в мэрии.

Документ подписан 17 июня, им предусмотрен запрет на предоставление услуг по прокату электросамокатов детям до 16 лет и лицам в состоянии опьянения. В соглашении также изложены требования к техническому состоянию самокатов и к ограничению скорости их движения, сказал Шакиров.

По данным властей города, к настоящему времени прокатчики электросамокатов в Казани по требованию мэрии ограничили до 10-15 км/час скорость движения в 60 зонах, на девяти участках движение электросамокатов запрещено полностью. Также отменили места их парковок, не соответствующие правилам дорожного движения, усилен контроль над пользователями за неправильную парковку и наложение на них штрафов самими прокатчиками.

За июнь таким пользователям операторы вынесли 488 штрафов, в то время как за май было 200, отметил Шакиров.

"В условиях отсутствия федерального законодательства (регулирующего движение электросамокатов - ИФ) мы в ежедневном режиме продолжим регулирование этих процессов в диалоге с самими операторами", - сказал он.

Ранее сообщалось, что правовой статус средств индивидуальной мобильности пока не определен. Разработку соответствующего проекта постановления правительства РФ осуществляет Минтранс России.

По мнению председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, регулирование передвижения на электросамокатах не требует внесения поправок в закон, однако может быть включено в Правила дорожного движения.

Между тем первый замруководителя фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев сообщал, что в Госдуме намерены изучить практику регулирования езды на самокатах в крупных городах, прежде чем принять соответствующий закон. Исаев высказал мнение, что такой закон в России появится в ближайшие месяцы.