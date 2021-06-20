В Бельгии нашли тело снайпера, угрожавшего расправой вирусологу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - По словам официальных лиц, найдено тело бельгийского солдата Юргена Конингса, пропавшего без вести в середине мая после того, как он забрал оружие с военной базы и угрожал расправой вирусологу Марку ван Рансту, cообщает BBC News.

Инструктор по стрельбе Юрген Конингс был найден мертвым в национальном парке недалеко от голландской границы. По данным местных СМИ, тело было случайно обнаружено мэром города Масейк Йоханом Толленаером после того, как он почувствовал запах разложения во время езды на велосипеде рядом с парком. После чего он незамедлительно обратился в полицию.

Конингс числился в списке подозреваемых экстремистов и выступал с угрозами, в том числе в адрес эксперта Марка ван Ранста, который отвечает за борьбу коронавирусом в Бельгии. Марк ван Ранст с семьей был укрыт в безопасном месте. Полицейские нашли 18 мая машину Конингса, в котором нашли четыре противотанковых гранатомета с боеприпасами.

Прокуратура подтвердила, что тело, найденное в воскресенье в парке Хоге Кемпен, принадлежит Конингсу, исчезнувшему 17 мая. Вероятная причина смерти - самоубийство. Также сообщается, что Конингс оставил письма, в которых он писал, что "больше не может жить в обществе, где политики и вирусологи отняли у нас все".