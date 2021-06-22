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Путин предупредил о возросшем риске гонки вооружений в Европе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о значительной деградации системы европейской безопасности и возрастании рисков новой гонки вооружений.

"Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений", - пишет Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой отечественной войны.

В статье, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин также отмечает, что Россия и Европа упускают огромные возможности для кооперации, которая особенно важна в условиях пандемии и ее тяжелейших социально-экономических последствий.

"Процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия - одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой", - пишет Путин.

Владимир Путин Европа

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