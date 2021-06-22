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Испания помиловала организаторов референдума о независимости Каталонии

Испания помиловала организаторов референдума о независимости Каталонии
Премьер-министр Испании Педро Санчес
Фото: АР/ТАСС

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Испанское правительство во вторник приняло единогласное решение о помиловании девяти каталонских политиков, стоявших за организацией референдума о независимости этого автономного сообщества Испании, сообщает испанское телерадиовещание РТВЕ.

При этом РТВЕ отмечает, что решение носит обратный характер и может быть аннулировано, если кто-либо из них вновь совершит преступление в период от трех до шести лет в зависимости от конкретного фигуранта.

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Глава испанского правительства Педро Санчес, выступая накануне в Барселоне, заявил: "Кто-то должен сделать первый шаг. Его сделает испанское правительство". "Я убежден, что, освобождение из тюрьмы этих девяти человек, которые представляют взгляды тысяч каталонцев, станет посланием о желании гармонии и мирного сосуществования для миллионов людей", - добавил глава правительства.

Помилованные в свою очередь сочли эту меру недостаточной и потребовали амнистии, как для тех, кто оказался в заключении, так и для тех, кто покинул Каталонию после референдума.

В октябре 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. В нем приняло участие около 43% жителей автономного сообщества, и 90% высказались за отделение от Испании. Однако испанское правительство признало референдум нелегитимным. В 2019 году Верховный суд Испании признал 12 каталонских политиков и активистов виновными по разным статьям, их них девять человек получили сроки от девяти до 13 лет тюрьмы.

Испания Каталония

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