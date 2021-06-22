Что произошло за день: вторник, 22 июня

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве с 28 июня зайти в кафе смогут только привитые, переболевшие и обладатели отрицательных ПЦР-тестов. Заведения должны будут наладить проверку QR-кодов на входе или перейти на работу навынос и с доставкой. Кроме того, с 22 июня в столице запрещаются массовые мероприятия с участием более чем 500 человек. Исключение будет для организаторов, которые сделают свою площадку "свободной от COVID".

- В России выявили еще 16 715 случаев заражения коронавирусом. Умерли за сутки 546 человек - это максимум с февраля. В Москве зарегистрированы 6 555 новых пациентов и рекордные 86 умерших от болезни.

- Песков ответил на заявление Москальковой о "нечестной игре" при обязательной вакцинации. "Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит", - сказал пресс-секретарь президента РФ, подчеркнув, что часть работников не сможет выполнять свои обязанности без прививки из-за рисков для окружающих. Ранее омбудсмен РФ заявила о жалобах на принуждение к прививке.

- В Москве закончилась вакцина "КовиВак". Запись на вакцинацию препаратом, разработанным центром имени Чумакова, временно приостановлена.

- Испания помиловала организаторов референдума о независимости Каталонии. Решение может быть аннулировано, если кто-то из девяти политиков нарушит закон.

- В Белоруссии прокурор запросил 15 лет для экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. В мае 2020 года Бабарико ушел с должности, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, но не смог осуществить план из-за уголовного дела.

- Температурный рекорд 104-летней давности побит в Москве. К полудню температура в столице достигла 31,9 градуса, что на 0,1 градуса больше, чем 22 июня 1917 года. Абсолютный рекорд июньской жары в Москве - 34,7 градуса, зафиксированные 21 июня 1901 года.

- С российского легкоатлета Сергея Шубенкова сняли обвинения в допинге.