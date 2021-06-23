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В Казахстане отказавшихся от обязательной COVID-вакцинации будут штрафовать

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Работников трудовых коллективов, отказывающихся от обязательной вакцинации от COVID-19, будут штрафовать, сообщила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Казахстана Айжан Есмагамбетова.

Она напомнила о вводе обязательной вакцинации определенных категорий лиц (работники сферы услуг, промпредприятий, коллективов свыше 20 человек - ИФ).

МРП - месячный расчетный показатель, в настоящее время 1 МРП составляет 2917 тенге. Текущий курс тенге - 426,04/$1.

"За нарушение постановления главного государственного санитарного врача предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Административная ответственность предусматривается как для физических лиц - 5 месячных расчетных показателей, так и для юридических лиц", - сказала Есмагамбетова на брифинге, отвечая на вопрос какие санкции предусмотрены за отказ от вакцинации и прохождения ПЦР-тестирования на коронавирус.

Она отметила, что работодатель в случае невыполнения требований также может быть привлечен к административной ответственности.

Накануне межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19 рекомендовала главному государственному санитарному врачу Казахстана ограничить работу не вакцинированных от COVID-19 работников сферы услуг, промпредприятий, трудовых коллективов свыше 20 человек. Для отказавшихся от вакцинации планируется ввести требование об обязательном ПЦР-тестировании.

Казахстан коронавирус

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