США и Германия обсудят компенсацию для Украины при запуске "Северного потока 2"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - США и Германия планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть ею потеряны в результате запуска газопровода "Северный поток 2", сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что при этом стороны также изучают способы усиления "сдерживания российской агрессии с помощью угрозы санкций".

США и Германия хотят заключить сделку, призванную ослабить геополитические выгоды Москвы после завершения строительства газопровода, к августу, то есть, к планируемому визиту в Вашингтон канцлера Германии Ангелы Меркель.

Агентство напомнило, что в среду в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что обе стороны говорили о способах "гарантий того, что Россия не сможет использовать энергетику в качестве инструмента принуждения, направленного против Украины или кого-либо еще".

"Мы полны решимости посмотреть, сможем ли мы извлечь что-то положительное из сложной ситуации, которую мы унаследовали", - сказал Блинкен, добавив, что США хотят "сделать все возможное, чтобы убедиться, что в конечном итоге энергетическая безопасность Европы будет не подорвана, а фактически укреплена". То же самое, по его словам, касается и Украины.

Оператор проекта строительства и эксплуатации "Северного потока 2" компания Nord Stream 2 AG 24 июня подала заявку на проведение в предупредительном порядке сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы.