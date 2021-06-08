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Источник анонсировал возобновление полетов на курорты Египта в июле

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании ожидают возобновления авиасообщения с египетскими курортами в начале июля, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Предполагается возобновление в начале июля прямого регулярного, а позднее чартерного авиасообщения с аэропортами Хургады и Шарм-эль-Шейха", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Москва и Каир подписали все необходимые документы, регламентирующие такого рода полеты, включая документы об авиационной безопасности.

"Достигнута договоренность, что следить за безопасностью российских рейсов в этих аэропортах будут специалисты одной из московских воздушных гаваней", - сказал источник.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Санкт-Петербург.

В начале июня в Кремле подтвердили факт недавней поездки инспекционных комиссий из России в египетские аэропорты по вопросу об их готовности к возобновлению авиасообщения между двумя странами. Однако отмечалось, что сроки восстановления такого сообщения еще не установлены.

2 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил "Интерфаксу", что полеты на курорты Египта могут возобновиться уже летом. "Если есть решение принципиальное - возобновляйте. Я думаю, что его надо выполнять чем быстрее, тем лучше", - сказал замминистра в кулуарах ПМЭФ, не исключив при этом, что это может произойти в ближайшее время. Отвечая на уточняющий вопрос, возобновятся ли они летом, Богданов ответил: "Не мешало бы. Я думаю, да".

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) 7 июня предположили, что регулярное чартерное авиасообщение с курортами Египта может быть возобновлено до июля, в эти же сроки могут быть открыты для россиян и полеты в Турцию, сообщила газета "Известия".

Египет

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