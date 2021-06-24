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Зеленский ввел новые санкции против банков РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский указом №264 в четверг ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня о продлении и введении по предложению Нацбанка Украины новых санкций к 55 российским банкам, платежным системам и так называемым "центральным банкам" из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Согласно документу, обнародованному на сайте главы государства, в этом списке по-прежнему, в частности, Банк Москвы, Газпром Банк, банк "Россия", банк "ВТБ", государственная корпорация "ВЭБ.РФ", Сбербанк России, а также платежные системы MoneyTo, BLIZKO, ANELIK, "Колибри".

В отношении банков, у которых на Украине работают "дочки", ограничение заключается в предотвращении вывода капиталов за пределы страны.

Украина Владимир Зеленский

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