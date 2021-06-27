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Число жертв при крушении здания во Флориде выросло до пяти

Число жертв при крушении здания во Флориде выросло до пяти
Вид обрушившегося здания в Серфсайде
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В настоящее время подтверждено, что пять человек погибли и 156 человек числятся пропавшими без вести в результате обрушения здания в Сёрфсайде (штат Флорида), передает телеканал CNN со ссылкой на сообщения властей.

Трое из пяти жертв опознаны, сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава в субботу на пресс-конференции. Их имена не разглашаются.

По ее словам, власти полагаются на анализ ДНК при идентификации жертв. Поисковые работы продолжаются.

Обрушение дома в Сёрфсайде произошло в четверг. По мнению инженеров, составлявших отчет о здании в 2018 году, конструкция имела "серьезные структурные повреждения" и нуждалась в ремонте.

США Флорида Сёрфсайд Майами

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