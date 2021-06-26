Трюдо призвал папу римского извиниться перед канадскими индейцами

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что попросил папу римского Франциска приехать в Канаду и извиниться за действия церковных школ-интернатов для индейцев, где были найдены останки детей. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Трюдо, канадцы в ужасе и стыдятся своей государственной политики, когда в прошлом принуждали детей коренных народов посещать эти заведения.

На этой неделе лидеры индейцев Канады заявили о более чем 600 останках, найденных в школе-интернате Мариевал, которая работала с 1899 по 1997 год. В мае в подобном учреждении для индейцев в Камлупсе, которое действовало с 1890 по 1969 год, нашли 215 останков. Представители коренных народов также призвали папу римского извиниться за действия церкви.

С XIX века по 1970-е годы школы-интернаты вынуждали посещать свыше 150 тысяч детей канадских индейцев. Три четверти из 130 таких заведений управлялись католической церковью.

Такие учреждения плохо финансировались, с детьми часто плохо обращались, многие голодали, погибали от инфекционных болезней, в том числе туберкулеза.

Согласно отчету комиссии по установлению истины и примирению, в период работы школ-интернатов для детей коренного населения не менее 3,2 тысяч детей погибли в подобных учреждениях из-за жестокого обращения и отсутствия ухода.

После обнаружения останков в Камлупсе, Франциск выразил соболезнования и призвал расследовать случившееся, но его извинения были формальными.