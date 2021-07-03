Джастин Трюдо осудил поджоги католических церквей и вандализм в Канаде

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил поджоги католических церквей, сообщает в пятницу Associated Press.

Инциденты последовали после обнаружения останков детей в трех бывших школах-интернатах для индейцев. Они управлялись церковью в Британской Колумбии и Саскачеване, и дети канадских индейцев были обязаны посещать их. Такие учреждения плохо финансировались, с детьми часто плохо обращались, многие голодали и погибали от инфекционных болезней.

В четверг, в День Канады, в Манитобе нападениям подверглись статуи королевы Виктории, королевы Елизаветы и других исторических личностей.

Джастин Трюдо сказал, что понимает гнев многих людей по отношению к правительству и католической церкви и принес извинения за школы, а также призвал Папу Римского Франциска принести официальные извинения.