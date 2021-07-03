Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 02 июляЗаразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

Джастин Трюдо осудил поджоги католических церквей и вандализм в Канаде

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил поджоги католических церквей, сообщает в пятницу Associated Press.

Инциденты последовали после обнаружения останков детей в трех бывших школах-интернатах для индейцев. Они управлялись церковью в Британской Колумбии и Саскачеване, и дети канадских индейцев были обязаны посещать их. Такие учреждения плохо финансировались, с детьми часто плохо обращались, многие голодали и погибали от инфекционных болезней.

В четверг, в День Канады, в Манитобе нападениям подверглись статуи королевы Виктории, королевы Елизаветы и других исторических личностей.

Джастин Трюдо сказал, что понимает гнев многих людей по отношению к правительству и католической церкви и принес извинения за школы, а также призвал Папу Римского Франциска принести официальные извинения.

Канада Джастин Трюдо

Новости по теме

Новости

NBC узнал о кибератаке на компанию Kaseya

NBC узнал о кибератаке на компанию Kaseya

Число погибших при обрушении здания во Флориде увеличилось до 22

Число погибших при обрушении здания во Флориде увеличилось до 22

В Мексиканском заливе воспламенился трубопровод

Пандемия коронавируса

Мужчина умер на Украине после вакцинации Pfizer

Мужчина умер на Украине после вакцинации Pfizer

Что произошло за день: пятница, 2 июля

Лукашенко обвинил террористов в попытке подорвать узел связи ВМФ России

Лукашенко обвинил террористов в попытке подорвать узел связи ВМФ России

Лукашенко велел полностью перекрыть границу с Украиной

В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" началась забастовка

В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" началась забастовка
Пандемия коронавируса

ВОЗ и ЮНЕСКО сочли необходимым тестировать на COVID-19 в школах

Лавров заявил о стягивании сил ИГ в Афганистан

Лавров заявил о стягивании сил ИГ в Афганистан
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');