В Финляндии заявили о случаях COVID среди вернувшихся из Петербурга болельщиков

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Данные департамента здравоохранения и социального развития Финляндии THL свидетельствуют, что число вернувшихся из Санкт-Петербурга жителей Финляндии, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, активно растет.

Еще в четверг таковых было около ста, в пятницу их число превысило 120. Все они вернулись домой из Санкт-Петербурга на автобусах, и медики не исключают, что все находившиеся в них люди теперь заражены. При этом всего в Финляндии в этот день было выявлено 270 инфицированных, сообщил в субботу портал телерадиовещания Yle.

По словам руководителя отдела диагностики THL Мики Салминен (Miki Salminen), "большинство этих заражений приходится на футбольных болельщиков, посещавших Евро-2020".

THL предполагает, что туристы являются носителями дельта-варианта коронавируса, ранее известного как индийский. Определение штамма, однако, занимает около двух недель, поэтому пока что точной информации на этот счет нет.

Пограничники предоставили медицинским властям списки тех, кто пересекал российскую границу в последнее время, и муниципалитеты уже связываются с ними.

THL рекомендовал пройти в срочном порядке тест на коронавирус не только футбольным фанатам, но и тем, кто контактировал с вернувшимися из Петербурга людьми, даже если у них нет симптомов болезни. Также тестирование в срочном порядке рекомендовано всем, кто в последнее время посещал Петербург и Россию.

Департамент рекомендовал не посещать Россию без особой необходимости.

За минувшие сутки в Петербурге выявлены 1 247 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 107 пациентов - это рекорд за все время пандемии среди регионов РФ.