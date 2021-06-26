Инженеры предупреждали о повреждениях здания, рухнувшего в Сёрфсайде

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Конструкция здания, рухнувшего недалеко от Майами (штат Флорида) в минувший четверг, имела "серьезные структурные повреждения" и нуждалась в интенсивном ремонте, согласно инженерному отчету 2018 года, сообщает Associated Press.

В отчете фирмы Morabito Consultants говорилось, что гидроизоляция под бассейном вышла из строя и была неправильно уложена, что мешало стоку воды, потому жилому комплексу Champlain Towers South необходим был масштабный ремонт.

"Неспособность заменить гидроизоляцию в ближайшем будущем приведет к экспоненциальному увеличению степени износа бетона", - говорится в документе.

Фирма рекомендовала заменить поврежденные плиты в ходе капитального ремонта.

В эту субботу спасатели начали поиски 159 человек под завалами. Работу спасателей на месте обрушения дома во Флориде осложнил пожар.

Поисковые работы продолжаются. Погибли по меньшей мере четыре человека.

Частичное обрушение дома в Сёрфсайде произошло в четверг ночью.