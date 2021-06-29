Космический корабль Cygnus отстыковался от МКС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американский грузовой космический корабль Cygnus ("Сигнус") корпорации Northrop Grumman после четырехмесячного пребывания в составе Международной космической станции (МКС) во вторник отстыковался от нее и отправился в автономный полет. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Операция по отстыковке "грузовика" от американского сегмента станции – модуля Unity была осуществлена в 12:32 по времени Восточного побережья США (19:32 по Москве).

С помощью 17-метровой дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2 корабль был отведен от станции на безопасное расстояние и выпущен в автономный полет.

Грузовик забрал с собой со станции отходы весом около 2,5 тонн.

В ходе автономного полета Cygnus выпустит на орбиту пять малых коммерческих спутников.