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Австралия расширила зону действия локдауна из-за COVID-19

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Австралии ограничительные меры из-за ухудшения ситуации с коронавирусом распространяют на новые территории, сообщает в среду телеканал ABC.

С 13:00 по местному времени вводится локдаун "в качестве чрезвычайной меры предосторожности" в городе Алис-Спрингс, который является центром региона Центральная Австралия. Режим самоизоляции будет действовать в этом городе как минимум 72 часа.

Накануне на юго-востоке штата Квинсленд на три дня запретили жителям выходить из дома без уважительной причины, например, в медицинских целях или для работы. Ограничительные меры введены также в Сиднее.

Австралийские СМИ отмечают, что в стране растет недовольство недостаточными темпами вакцинации.

В Австралии в последнее время выявляют все больше зараженных коронавирусом типа "дельта". Случаи заражения этим штаммом зафиксированы в Квинсленде, Западной Австралии и Северной территории, что вызывает беспокойство у властей страны, так как впервые за последние месяцы количество зараженных растет в разных частях страны.

Всего за время пандемии в Австралии зафиксировано более 30,5 тыс. случаев коронавируса, 910 человек скончались.

По данным BBC News, на данный момент чуть менее 5% взрослого населения Австралии полностью прошли вакцинацию против коронавируса, примерно 30% получили первую дозу вакцины Pfizer или AstraZeneca.

Австралия коронавирус

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