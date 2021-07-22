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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:39Заразились
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Премьер Австралии извинился за медленную кампанию по вакцинации

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в четверг принес извинения за медленное распределение в стране вакцин от коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ.

"Мне жаль, что мы не смогли достигнуть показателей (по вакцинации - ИФ), на которые надеялись в начале этого года", - цитирует пресса слова Моррисона.

"Я беру ответственность за программу по вакцинации. Я также беру на себя ответственность за трудности, с которыми мы столкнулись. Очевидно, что-то подвластно нашему контролю, что-то нет", - добавил австралийский премьер.

Извинения Моррисона последовали на фоне предупреждений жителей Сиднея о вероятности очередной вспышки заражений и долгосрочных ограничений. Как сообщают СМИ, в четверг в штате Новый Южный Уэльс суточный прирост заражений коронавирусом составил 124 случая, что является максимальным показателем за период недавней вспышки COVID-19.

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"Я ожидаю, что число случаев будет расти еще больше", - приводят СМИ слова премьера штата Глэдис Береджиклян. Она указала, что большая доля инфицированных не проходили изоляцию.

"Я не могу выразить, в какой серьезной ситуации мы сейчас находимся", - добавила Береджиклян.

В Сиднее уже около месяца действует режим карантина. Ограничения продлили до 30 июля, однако, как отмечают СМИ, маловероятно, что меры не продлят снова.

"Пока достаточное количество населения не пройдет полную вакцинацию, мы будем жить с некоторым уровнем ограничений. И это будет зависеть от того, насколько быстро мы сможем преодолеть тяжесть этой вспышки заболевания", - отметила премьер штата.

В Австралии довольно медленно проходит кампания по вакцинации от коронавируса. Так, только 11% населения страны привиты от COVID-19.

СМИ отмечают, что Австралия делала ставку на вакцину компании AstraZeneca. Однако из-за побочных эффектов ее рекомендуют только австралийцам старше 60 лет. Представители здравоохранения выражают обеспокоенность тем, что в Австралии очень много этого препарата, в то время как крупные поставки вакцины компании Pfizer ожидается не раньше конца года.

До недавнего времени власти справлялись с контролем внутреннего распространения вируса. Однако в середине июня в Австралии зафиксировали вспышку заболеваний штаммом "дельта". Это произошло после того, как члены иностранного летного экипажа заразили водителя в Сиднее. Затем вирус попал в Мельбурн - второй по величине город страны после Сиднея. Для локализации вспышки в городе ввели жесткие ограничения. Также режим изоляции ввели в штате Южная Австралия, а в Мельбурне карантин продлили на неопределенный период.

Главное правило изоляции - оставаться дома. Выходить на улицу можно только по необходимости - в магазин за продуктами, для получения медицинской помощи, с целью занятий спортом на свежем воздухе.

За время пандемии Австралия в целом избежала широкого распространения коронавирусной инфекции. Однако в последнее время там суточный прирост заражений составляет там более 100. В стране выявили более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, 915 инфицированных скончались, а 29,7 тыс. переболели и вылечились.

Хроника коронавируса. Июль.

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За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19. 20 июля. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19.
Хроника 09 января 2020 года – 22 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Австралия Скотт Моррисон Коронавирус

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