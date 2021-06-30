В Канаде открыли новый механизм появления иммунитета против SARS-CoV-2

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Иммунологи из Университета Макмастера (Канада) обнаружили ранее неизвестный механизм выработки иммунитета, который действует подобно паутине, захватывая и убивая патогены, такие как вирусы гриппа или SARS-CoV-2, сообщает портал Medical Xpress.

"Исследователи обнаружили, что нейтрофилы, наиболее распространенные белые кровяные тельца в организме человека, взрываются, когда они связываются с такими патогенами, покрытыми антителами, и высвобождают ДНК за пределы клетки, создавая липкий клубок, который действует как ловушка", - говорится в сообщении.

Результаты имеют большое значение, поскольку мало что известно о том, как антитела нейтрализуют вирусы в дыхательных путях, отмечает издание.

Открытие имеет значение для разработки методов доставки вакцин, включая технологии аэрозолей и назальных спреев, которые могут помочь организму предотвратить инфекции до того, как патогены успеют в нем закрепиться.

Отмечается, что инъекционные вакцины предназначены для усиления антител в крови, но эти антитела не так распространены в местах, где начинается инфекция.

"Мы должны тщательно подумать о вакцинах следующего поколения против COVID-19, которые можно вводить в дыхательные пути для стимуляции антител", - приводятся в сообщении слова соавтора исследования Ханны Стейси.

Однако исследователи предупреждают, что "механизм паутины" при определенных условиях может причинить вред, включая воспаление и дальнейшие болезни, когда образование паутины неуправляемо.

В частности, в ранний период пандемии, до начала вакцинации, нейтрофильные внеклеточные ловушки были обнаружены в легких некоторых пациентов и затрудняли их дыхание.

"Важно понять баланс иммунной системы. Если у вас есть много этих антител, прежде чем вы заразитесь, они, скорее всего, защитят вас, но если сама инфекция стимулирует много этих антител, это может быть вредно", - отмечает адъюнкт-профессор Института исследований инфекционных заболеваний Майкла Г.Дегрута в Университете Макмастера Мэтью Миллер.