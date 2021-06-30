Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:12Заразились
на 30.06В России 5 514 599+21 042В мире 181 810 449+384 664

В Абхазии запретили свадьбы в ресторанах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Абхазии из-за роста случаев заражения COVID-19 с 5 июля запрещается проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях общепита.

"Запретить с 5 июля 2021 года проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях объектов общественного питания", - говорится в распоряжении президента республики Аслана Бжании, подписанном на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба ранее сообщил на пресс-конференции, что всего в стационарах республики сейчас лечатся 198 пациентов.

"Рост заболевания очевиден, в ковидные отделения, как правило, поступают тяжелые больные. Я неоднократно обращался к гражданам с просьбой соблюдать все предписанные врачами меры безопасности, но у нас люди не соблюдают рекомендации, что и вызывает рост числа заболевших", - сказал Бутба.

В связи с ростом заболеваемости Минздрав вынужден увеличивать мощности и открывать дополнительные места в Гудаутском госпитале. "Мы уже дополнительно оборудовали для пациентов с коронавирусной инфекцией третий этаж Гудаутской ЦРБ, теперь еще переоборудовали и готовим под ковидное отделение и четвертый этаж. Мощности будут увеличены, поскольку растет число заболевших", - сказал Бутба. Также сформирован дополнительный график дежурств в ковидных отделениях. К работе будут дополнительно привлекаться студенты Сухумского медицинского колледжа.

Как сообщил накануне оперштаб республики, диагноз COVID-19 был подтвержден у еще 153 жителей Абхазии. Такого большого суточного прироста не было в Абхазии с 19 января нынешнего года. Общее число выявленных заболевших коронавирусом составляет 17 тыс. 197 человек. 245 пациентов скончались. Выздоровели 15 тыс. 438 человек.

Абхазия коронавирус

Новости
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление

Путин заявил о передаче Украины под полное внешнее управление

В Канаде открыли новый механизм появления иммунитета против SARS-CoV-2

Bild сообщил о хакерской атаке из РФ на банки в Германии

Пандемия коронавируса

РФПИ заверил Гватемалу, что поставки "Спутника V" продолжатся

РФПИ заверил Гватемалу, что поставки "Спутника V" продолжатся

Подлодка с "Калибрами" начала учения в Черном море на фоне маневров Sea Breeze

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 181,8 млн

Brent подорожала до $75,07 за баррель

Brent подорожала до $75,07 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 30 июня

Пандемия коронавируса

Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибки в борьбе с COVID-19

Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибки в борьбе с COVID-19
Пандемия коронавируса

Аргентина получила еще более 700 тысяч доз вакцины "Спутник V"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');