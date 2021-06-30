В Абхазии запретили свадьбы в ресторанах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Абхазии из-за роста случаев заражения COVID-19 с 5 июля запрещается проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях общепита.

"Запретить с 5 июля 2021 года проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях объектов общественного питания", - говорится в распоряжении президента республики Аслана Бжании, подписанном на основании решения Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба ранее сообщил на пресс-конференции, что всего в стационарах республики сейчас лечатся 198 пациентов.

"Рост заболевания очевиден, в ковидные отделения, как правило, поступают тяжелые больные. Я неоднократно обращался к гражданам с просьбой соблюдать все предписанные врачами меры безопасности, но у нас люди не соблюдают рекомендации, что и вызывает рост числа заболевших", - сказал Бутба.

В связи с ростом заболеваемости Минздрав вынужден увеличивать мощности и открывать дополнительные места в Гудаутском госпитале. "Мы уже дополнительно оборудовали для пациентов с коронавирусной инфекцией третий этаж Гудаутской ЦРБ, теперь еще переоборудовали и готовим под ковидное отделение и четвертый этаж. Мощности будут увеличены, поскольку растет число заболевших", - сказал Бутба. Также сформирован дополнительный график дежурств в ковидных отделениях. К работе будут дополнительно привлекаться студенты Сухумского медицинского колледжа.

Как сообщил накануне оперштаб республики, диагноз COVID-19 был подтвержден у еще 153 жителей Абхазии. Такого большого суточного прироста не было в Абхазии с 19 января нынешнего года. Общее число выявленных заболевших коронавирусом составляет 17 тыс. 197 человек. 245 пациентов скончались. Выздоровели 15 тыс. 438 человек.