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В Абхазии с понедельника введут новые COVID-ограничения

Будут закрыты театры, музеи и другие учреждения культуры

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Абхазии из-за роста заражений COVID-19 с понедельника будет ограничена деятельность учреждений культуры.

"С 12 июля приостановить деятельность театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, ансамблей, образовательных учреждений", - говорится в приказе, который издал министр культуры республики Гудиса Агрба.

Ограничительные меры введены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

По данным оперштаба по защите населения республики, за последние сутки в стране СOVID-19 заразились 179 человек. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 18 341 человек, 256 пациентов скончались.

Ранее распоряжением президента страны Аслана Бжания с 5 июля в Абхазии были введены ограничения на проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в ресторанах.

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