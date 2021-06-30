В Грузии отменили комендантский час, введенный в ноябре из-за COVID-19

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Грузии с вечера среды прекратил действовать комендантский час, действовавший с ноября прошлого года в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Решение об отмене ограничений на передвижение граждан в ночное время было принято созданным в рамках борьбы с COVID-19 межведомственным координационным советом.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 1 010 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончалось 19 человек.

С начала пандемии в Грузии подтверждено 366 078 случаев заражения, всего скончались 5 316 человек.