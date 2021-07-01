Австрия разрешила въезд туристам из России с условием карантина

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Австрия разрешила россиянам въезд с любой целью с 1 июля, сообщает МИД страны.

При этом существуют определенные условия. Помимо действующей визы необходимо будет предоставить "подтверждение низкого эпидемиологического риска". Таковым может быть сертификат о вакцинации, справка о выздоровлении после коронавируса или отрицательный тест на коронавирус на немецком или английском языках (тест на выявление антигена или ПЦР-тест).

Вакцинированными будут признаваться только те, кто в качестве прививки получил вакцины производства BioNtech/Pfizer, AstraZeneca, Serum Institute of India, Johnson & Johnson, Moderna или Sinopharm/BIBP. Привитые "Спутником V" вакцинированными считаться не будут, поэтому им необходимо будет по прибытии начать десятидневный карантин. Он может считаться завершенным, если не ранее чем на пятый день после въезда тест на COVID-19 показал отрицательный результат, говорится в сообщении посольства Австрии в Москве.

Карантин не нужно будет соблюдать россиянам с рабочими визами.