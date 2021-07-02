Палата представителей США одобрила масштабный план по модернизации инфраструктуры

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Палата представителей США в четверг одобрила законопроект о выделении $715 млрд на проекты по модернизации инфраструктуры и транспорта, которые являются приоритетными для администрации президента США Джо Байдена.

По информации газеты The Hill, в поддержку законопроекта проголосовал 221 законодатель, против - 201. При этом "за" проголосовали только два республиканца.

План предусматривает, в частности, продление срока действия ряда программ по развитию транспорта, истекающих 30 сентября. Также речь в ней идёт о расширении использования электротранспорта, о более строгих стандартах для питьевой воды и о том, чтобы инфраструктура была лучше подготовлена к изменению климата.

"Законопроект направлен не только на строительство инфраструктуры Америки, но и на возрождение среднего класса", - заявила спикер Нэнси Пелоси.

Отмечается, что предлагаемые инвестиции позволят стране отремонтировать мосты, дороги и туннели, тем самым повысив экономическую конкурентоспособность страны, а также решить проблемы, связанные с изменением климата.

Республиканцы в Палате представителей выступают решительно против этого законопроекта. Они утверждали, что новые расходы на инфраструктуру приведут к увеличению дефицита и инфляции, что нанесет ущерб семьям, когда они будут покупать топливо и продукты.

При этом одобрение законопроекта в Палате представителей, пока что, скорее тактический ход конгрессменов-демократов. Одновременно с этим проходят контакты между сенаторами-республиканцами и администрацией Байдена на предмет компромиссного варианта плана по инфраструктуре. Такой план будет существенно отличаться от того, который приняли в Палате представителей. Тем не менее, по мнению наблюдателей, демократы из Палаты представителей, организовывав голосование по собственному варианту проекта, хотят усилить давление на Байдена, чтобы тот не убирал из "финального" проекта некоторые особенно важные для них положения.

План Байдена предполагает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи.

План также включает введение нового стандарта для сферы энергогенерации, чтобы сократить выбросы в секторе до нулевого уровня к 2035 году.

Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за восемь лет. Их планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.