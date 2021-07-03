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В столице Казахстана открыли памятник Назарбаеву

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В новом парке казахстанской столицы открыли памятник первому президенту Казахстана - лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.

В торжественной церемонии принял участие президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщила его пресс-служба.

В июле 2020 года в Национальном университете обороны в Нур-Султане уже был установлен памятник Назарбаеву.

В марте 2019 года столица Казахстана официально стала называться Нур-Султан. Изначально город, основанный в 1830 году как казачье поселение, назывался Акмолинск. В 1961 году он был переименован в Целиноград. В 1992-1998 гг город назывался Акмола. В декабре 1997 года столица Казахстана была по инициативе Назарбаева перенесена из Алма-Атыты в Акмолу, которую в мае 1998 года переименовали в Астану (в переводе с казахского языка - "столица").

Казахстан Нурсултан Назарбаев

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