Освобожденные Азербайджаном 15 армян доставлены в Ереван самолетом ВКС РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Армянские военнослужащие, освобожденные Азербайджаном, доставлены в Ереван бортом российских военных, сообщил командующий миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

"Продолжая работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего соглашения, сегодня в Баку мною лично азербайджанской стороне были переданы карты минных полей в двух районах, установленных армянскими подразделениями в ходе прошедшего вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе", - заявил Мурадов журналистам.

"В свою очередь Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих, которые доставлены в Ереван самолетом ВКС России", - заявил российский военный.

Он заявил, что российская сторона и в дальнейшем продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего соглашения о прекращении вооруженного конфликта.

Ранее азербайджанский МИД сообщил, что Армения передала Азербайджану карты минных полей в Физулинском и Зангеланском районах Нагорного Карабаха. В ответ, как заявила азербайджанская сторона, Армении были переданы "15 человек армянского происхождения", отбывшие наказание в Азербайджане. Эту информацию подтвердило правительство Армении.

Физулинский и Зангеланский районы, ранее находившиеся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, перешли Азербайджану после очередного обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе. Боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами велись с 27 сентября по 9 ноября и закончились подписанием лидерами России, Азербайджана и Армении заявления о полном прекращении огня. Соглашение также предусматривает ввод в Нагорный Карабах российских миротворцев.