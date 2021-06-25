Алиев счел исчерпанным нагорно-карабахский конфликт

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован.

"В настоящее время мы находимся на стадии постконфликтного развития. Нагорно-карабахский конфликт решен и нет необходимости вести переговоры по этому вопросу", - сказал Алиев в пятницу, принимая в Баку глав МИД Румынии, Австрии и Литвы.

Глава государства отметил, что подписанное 10 ноября 2020 года трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России, как стараются его представить некоторые международные политики, является не только соглашением о прекращении огня.

"Тот, кто прочтет этот документ, увидит, что он охватывает много других вопросов. Мы должны думать о постконфликтной ситуации. Мы перевернули эту страницу и готовы идти вперед и внести вклад в региональную стабильность", - добавил Алиев.

Он выразил надежду, что после прошедших в Армении парламентских выборов ее власти дадут согласие на заключение мирного договора с Азербайджаном.

"Правительство Армении игнорирует любые наши заявления о начале переговоров по мирному соглашению с Арменией. Однако не исключено, что предвыборная ситуация не способствовала таким заявлениям. Но теперь, после выборов в Армении, мы надеемся на положительный ответ", - сказал Алиев.

В июне партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92%.

Алиев подчеркнул, что официальный Баку неоднократно заявлял о желании перейти от постконфликтной ситуации к мирному развитию и сотрудничеству на Южном Кавказе.

"К сожалению, мы никогда не слышали ничего подобного от правительства Армении. (...) если у нас нет мирного соглашения с Арменией, значит нет и мира. Нет мира не только между двумя странами, но и на всем Южном Кавказе. Нам нужен мир и устойчивое развитие, прогнозирование, нулевой риск войны, нам не нужна война. Нам и раньше не нужна была война", - подчеркнул Алиев.

Президент также выразил надежду, что главы МИД стран ЕС обсудят данный вопрос с руководством Армении во время их последующего визита в Ереван.

"Насколько я понимаю, ваш визит в регион посвящен нынешней постконфликтной ситуации между Арменией и Азербайджаном. Другими словами, постконфликтная ситуация важна, потому что я думаю, что в этом году и в следующем году будут выработаны основные фундаментальные подходы к постконфликтной ситуации. Позиция Азербайджана очень четкая и ясная", - сказал Алиев.

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску ответил, что визит глав внешнеполитических ведомств трех государств ЕС в регион ставит своей целью "направить решительный сигнал о поддержке стабильности и безопасности региона, а также подумать о том, как можно оказать поддержку для всеобъемлющего решения всех проблем, стоящих в постконфликтный период".

Он заявил о заинтересованности ЕС "более тесно сотрудничать с регионом, участвовать в разрешении конфликтов, а в случае нагорно-карабахского конфликта - активизировать свои усилия по вовлечению в процессы развития в постконфликтный период".

Ауреску также подчеркнул роль Азербайджана как "важного стратегического партнера ЕС в области энергетики, крупнейшего торгового и инвестиционного партнера в регионе".

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 00:00 по Москве 10 ноября.

После прекращения боевых действий между армянскими и азербайджанскими силами в Нагорном Карабахе развернули российский миротворческий контингент. Он насчитывает 1960 военнослужащих. В его основе – подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.