Бывший пресс-секретарь Трампа запустил соцсеть GETTR

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Джейсон Миллер, бывший пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа 1 июля запустил соцсеть GETTR. Об этом сообщает Politico.

Ранее Трамп уже открывал собственный онлайн-проект, после того как его аккаунты заблокировали другие соцсети, но пока неизвестно, связан ли он с GETTR. В проекте в качестве консультанта также участвует Тим Мерто, бывший директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа.

Новая соцсеть указывает, что ее цели - защищать свободу слова, пропагандировать здравый смысл, бороться с монополизмом социальных сетей и создание "истинного рынка идей". Интерфейс GETTR напоминает Twitter и позволяет переносить из него записи и подписчиков. Мерто 1 июля уже имел свыше 220 тысяч подписаных на него людей, как и на его аккаунте в Twitter.

Приложение ограничивает длину записи 777 символами и в нем можно будет проводить прямые эфиры и загружать видео длительностью до трех минут.

Пока пользователям доступна только бета-версия GETTR, а ее официальное открытие намечено на 4 июля.

В начале этого года Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Snapchat заблокировали аккаунты Трампа после беспорядков в Капитолии. В июне Facebook указал, что действие аккаунтов Трампа в этой социальной сети и в Instagram приостановлено на два года, начиная с 7 января 2021 года.

"Решение Facebook – это оскорбление рекордных 75 млн человек, плюс многих других, кто голосовал за меня на подтасованных президентских выборах 2020 года", - прокомментировал ситуацию Трамп.