Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:53Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 202 370+391 839

Бывший пресс-секретарь Трампа запустил соцсеть GETTR

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Джейсон Миллер, бывший пресс-секретарь экс-президента США Дональда Трампа 1 июля запустил соцсеть GETTR. Об этом сообщает Politico.

Ранее Трамп уже открывал собственный онлайн-проект, после того как его аккаунты заблокировали другие соцсети, но пока неизвестно, связан ли он с GETTR. В проекте в качестве консультанта также участвует Тим Мерто, бывший директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа.

Новая соцсеть указывает, что ее цели - защищать свободу слова, пропагандировать здравый смысл, бороться с монополизмом социальных сетей и создание "истинного рынка идей". Интерфейс GETTR напоминает Twitter и позволяет переносить из него записи и подписчиков. Мерто 1 июля уже имел свыше 220 тысяч подписаных на него людей, как и на его аккаунте в Twitter.

Приложение ограничивает длину записи 777 символами и в нем можно будет проводить прямые эфиры и загружать видео длительностью до трех минут.

Пока пользователям доступна только бета-версия GETTR, а ее официальное открытие намечено на 4 июля.

В начале этого года Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и Snapchat заблокировали аккаунты Трампа после беспорядков в Капитолии. В июне Facebook указал, что действие аккаунтов Трампа в этой социальной сети и в Instagram приостановлено на два года, начиная с 7 января 2021 года.

"Решение Facebook – это оскорбление рекордных 75 млн человек, плюс многих других, кто голосовал за меня на подтасованных президентских выборах 2020 года", - прокомментировал ситуацию Трамп.

США Дональд Трамп GETTR Джейсон Миллер Тим Мерто

Новости по теме

Новости

Посольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность России к кибератакам в США

Посольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность России к кибератакам в США

Космический грузовик "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Генеральный прокурор США ввел мораторий на смертную казнь

Организации Трампа предъявили обвинение в неуплате налогов

Организации Трампа предъявили обвинение в неуплате налогов

Палата представителей США одобрила масштабный план по модернизации инфраструктуры

Госдеп США осудил приговор последователям "Свидетелей Иеговы" в России

Госдеп США осудил приговор последователям "Свидетелей Иеговы" в России

США и Великобритания обвинили ГРУ в сотнях кибератак за два года

Пандемия коронавируса

В Испании произошла вспышка COVID-19 среди непривитых молодых людей

В саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане

В саду Кенсингтонского дворца открыли памятник принцессе Диане

МИД РФ обвинил Запад в планах сделать Черное море зоной противостояния

МИД РФ обвинил Запад в планах сделать Черное море зоной противостояния
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');