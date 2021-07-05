Американец съел 76 хот-догов, установив новый мировой рекорд

Фото: Bobby Bank/WireImage

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Джоуи Честнат съел 76 хот-догов за 10 минут, установив новый мировой рекорд на конкурсе 4 июля, прошедшем в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.

Для мужчины, которого называют "Челюсти", этот турнир стал 14-м конкурсом, на котором он одержал победу. В прошлом году Честнат также стал победителем соревнования, но тогда он съел 75 хот-догов.

Среди женщин победа досталась Мишель Леско, чей результат составил почти 31 съеденный хот-дог за 10 минут.

Соревнование по поеданию хот-догов традиционно проходит 4 июля, в День независимости США. Турнир в 2020 году не отменили даже из-за пандемии коронавируса, хотя в тот раз его провели без зрителей. В этом году за конкурсом наблюдали 5 тысяч болельщиков.