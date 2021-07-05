Число жертв крушения самолета ВВС Филиппин увеличилось до 47 человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - По окончательным данным министерства обороны, в результате крушения военно-транспортного самолета ВВС Филиппин С-130 погибли 47 из находившихся на борту 96 человек, сообщил журналистам начальник штаба ВС Филиппин Сирилито Собехана.

По его словам, еще 49 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о не менее 45 погибших на месте аварии трех местных жителях.

Самолет разбился при посадке на острове Холо в провинции Сулу. По данным командования, экипаж промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы.

Упавший военно-транспортный самолет С-130 "Геркулес" - это один из двух транспортников, ранее принадлежавших США и переданных Филиппинам в рамках взаимопомощи.

Самолет перевозил военных, многие из которых - солдаты, лишь недавно завершившие базовую подготовку.

Аэропорт на острове Холо находится в нескольких километрах от гористой местности, где правительственные войска ведут бои с исламистами, связанными с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещено в РФ).