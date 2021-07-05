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Британский авианосец покинул Кипр и направился к Суэцкому каналу

Британский авианосец покинул Кипр и направился к Суэцкому каналу
Фото: Steve Parsons - WPA Pool / Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Британский авианосец Queen Elizabeth в понедельник после пятидневного пребывания покинул кипрский порт Лимасол, сообщило посольство Соединенного Королевства.

По имеющимся данным, авианосец направляется к Суэцкому каналу. В состав возглавляемой им авианосной ударной группы входят эсминцы Defender и Diamond, фрегаты Kent и Richmond, эсминец ВМС США The Sullivans и нидерландский фрегат Evertsen. Группу также сопровождает ударная атомная подводная лодка класса Astute Королевского флота, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk, и два судна снабжения Fort Victoria и Tidespring.

На борту авианосца размещены восемь британских истребителей пятого поколения F-35B и десять истребителей F-35 ВМС США.

В ходе пребывания авианосной ударной группы в восточной части Средиземного моря палубная авиация наносила удары по целям боевиков в Сирии и Ираке.

Британский эсминец Defender и нидерландский фрегат Evertsen с 14 июня по 2 июля заходили в Черное море.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). Британская сторона считает, что Defender находился в водах у полуострова на законных основаниях, так как страна считает территории украинскими.

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen в Черном море. Российские военные заявили, что самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, а нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив.

В дальнейшем британская авианосная ударная группа, поход которой продлится около восьми месяцев, должна направиться через Красное море и Индийский океан в Южно-Китайское море, чтобы "послать Пекину сигнал", что международные морские пути в этом районе должны оставаться открытыми, сообщали британские СМИ.

Великобритания Queen Elizabeth

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