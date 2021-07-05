Tyson Foods отзовет куриную продукцию из-за возможного заражения листерией

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Tyson Foods Inc изымает из продажи порядка 8,5 млн фунтов (3,9 млн кг) куриной продукции, которая может быть заражена опасной бактерией.

Это один из самых крупных отзывов пищевой продукции, объявленных Минсельхозом США за последние годы, пишет The Wall Street Journal.

Отзыв является добровольным. Доказательств того, что продукция отправлялась покупателям, будучи зараженной, нет, отмечают в Tyson Foods.

Служба безопасности и контроля продуктов питания Минсельхоза США отнесла ситуацию к "высокорисковой", сообщив, что отзываемая куриная продукция может содержать листерии.

Решение об отзыве продукции было принято после того, как 9 июня Минсельхоз был уведомлен о двух случаях заболевания листериозом. Собственное расследование, проведенное ведомством, выявило три случая в период с 6 апреля по 5 июня, в том числе, один со смертельным исходом. В протестированных в рамках расследования образцах куриного мяса была обнаружена бактерия, родственная к штаммам, спровоцировавшим заболевания, причем один из образцов был продукцией Tyson Foods.

В компании сообщили, что отзываемая продукция была произведена на предприятии в Декстере (штат Миссури) в период с конца декабря по середину апреля и продавалась ресторанам и супермаркетам в США и Пуэрто-Рико.

Микроорганизмы рода Listeria являются возбудителем листериоза – острого инфекционного заболевания человека и животных. Болезнь поражает центральную нервную систему, органы размножения.

Чаще всего листериозом можно заразиться при употреблении в пищу продуктов, не прошедших предварительную термическую обработку. Также в зону риска входят мягкие сыры и пищевые продукты быстрого приготовления.

Как правило, болезнь не поражает здоровых людей, однако опасна для пожилых, беременных женщин, новорожденных, а также людей с ослабленной иммунной системой. Хотя здоровые люди могут показывать только кратковременные симптомы, такие как высокая температура, сильная головная боль, скованность мышц, тошнота, боль в животе и диарея, заражение Listeria monocytogenes может вызывать выкидыши и мертворождения среди беременных женщин.

В природных условиях заболевание наблюдается у многих видов диких животных, в том числе грызунов и птиц.