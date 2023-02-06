Tyson Foods сократил квартальную чистую прибыль на две трети

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Tyson Foods резко сократил чистую прибыль в первом квартале 2023 финансового года (октябрь-декабрь), а скорректированный показатель и выручка не оправдали ожидания рынка.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $316 млн, или $0,88 в расчете на акцию, по сравнению с $1,12 млрд, или $3,07 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила 88 центов на акцию, оказавшись хуже консенсус-прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,31 на акцию.

Квартальная выручка Tyson Foods увеличилась на 2,5%, до $13,26 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $13,515 млрд.

Объемы продаж говядины выросли в минувшем квартале на 2,9%, курятины - на 2,5%, готовой продукции - на 1,2%. В то же время продажи свинины упали на 7,4%.

Компания ожидает в 2023 фингоду выручку в диапазоне $55-57 млрд. Аналитики FactSet прогнозируют показатель на уровне $55,2 млрд.

Акции Tyson Foods упали в цене на 5,3% на предварительных торгах в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость рухнула на 35,4%, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 8,1%.