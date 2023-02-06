Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Tyson Foods сократил квартальную чистую прибыль на две трети

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Tyson Foods резко сократил чистую прибыль в первом квартале 2023 финансового года (октябрь-декабрь), а скорректированный показатель и выручка не оправдали ожидания рынка.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $316 млн, или $0,88 в расчете на акцию, по сравнению с $1,12 млрд, или $3,07 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила 88 центов на акцию, оказавшись хуже консенсус-прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,31 на акцию.

Квартальная выручка Tyson Foods увеличилась на 2,5%, до $13,26 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $13,515 млрд.

Объемы продаж говядины выросли в минувшем квартале на 2,9%, курятины - на 2,5%, готовой продукции - на 1,2%. В то же время продажи свинины упали на 7,4%.

Компания ожидает в 2023 фингоду выручку в диапазоне $55-57 млрд. Аналитики FactSet прогнозируют показатель на уровне $55,2 млрд.

Акции Tyson Foods упали в цене на 5,3% на предварительных торгах в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость рухнула на 35,4%, тогда как индекс S&P 500 за этот период потерял 8,1%.

США Tyson Foods
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперты прогнозируют снижение сбора зерна в России на 17% в 2023 году

Эксперты прогнозируют снижение сбора зерна в России на 17% в 2023 году

Путин разрешил "Автодому" купить дочерний банк Mercedes

Путин разрешил "Автодому" купить дочерний банк Mercedes

Объем ж/д грузоперевозок на восток во II полугодии 2022г. в РФ впервые превысил перевозки на запад

Страны Балтии и Финляндия запретили ввозить нефтепродукты из РФ в канистрах

Страны Балтии и Финляндия запретили ввозить нефтепродукты из РФ в канистрах

Goldman Sachs в 2023 году ждет скачка цен на нефть выше $100 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });