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В Туркмении из-за аномальной жары ограничили движение поездов и самолетов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Туркменистане в связи с резким повышением температуры ограничено движение железнодорожного и воздушного транспорта, соответствующие объявления появились на сайте АООТ "Железные дороги" и в приложении Saray, через которое туркменистанцы заказывают авиабилеты.

Ограничения коснулись рейсов, которые выполняются в середине дня, когда воздух прогревается сильнее всего - до 47 градусов. Полностью остановлено движение поезда, который следовал по маршруту Ашхабад - Амударья, сообщается на сайте железнодорожной компании Туркменистана.

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Согласно прогнозу туркменских синоптиков, на этой неделе ожидается, что температура в стране поднимется до 47 градусов, установив новый рекорд месяца за всю историю метеонаблюдений.

В связи с такими прогнозами президент Гурбангулы Бердымухамедов в минувшую пятницу поручил правительству предпринять все меры, необходимые для защиты здоровья граждан в этот период.

В то же время синоптики прогнозируют, что к концу этой недели в Туркмении ожидается снижение температуры до 35 градусов.

Туркмения

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