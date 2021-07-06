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Церемонию открытия Олимпиады смогут посетить только VIP-персоны

Церемонию открытия Олимпиады смогут посетить только VIP-персоны
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Правительство Японии изучает вопрос о допуске на церемонию открытия только высокопоставленных представителей, включая прибывших важных иностранных гостей, представителей спонсоров Игр и дипломатов, сообщила во вторник газета Asahi со ссылкой на неназванные источники.

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Число VIP-гостей на церемонии открытия, пишет издание, будет значительно меньше, чем 10 тыс. как предполагалось ранее.

Кроме того, во избежание распространения коронавирусной инфекции мероприятия после 9 часов вечера будут проводиться без зрителей, в остальное время олимпийские объекты будут заполняться только на 50% от общей вместимости. Ранее сообщалось, что иностранные зрители на события Олимпиады допущены не будут.

Все организационные вопросы, касающиеся проведения Олимпиады, будут обсуждаться на переговорах в четверг. В них примут участие губернатор Токио и президент МОК Томас Бах, который прибудет в Японию в тот же день. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о "возможности" проведения Игр вообще без зрителей. По сообщению газеты, Суга хотел, чтобы на стадионах присутствовали болельщики, но добавил, что некоторые члены правящей партии выступают за полный запрет.

Открытие Олимпиады намечено на 23 июля.

Хроника 09 января 2020 года – 06 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Япония Олимпиада-2020 Токио COVID-19 коронавирус

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