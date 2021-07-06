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Второй за сутки российский турист утонул в Абхазии во время шторма

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Сильный шторм стал причиной гибели второго за сутки российского туриста в Абхазии, сообщает во вторник пресс-служба МЧС республики.

"На пульт дежурного поступило сообщение, что в акватории Гагры утонул житель Пятигорска Ростислав Петров, 2000 года рождения", - говорится в распространенном ведомством во вторник сообщении.

В МЧС уточнили, что еще одного туриста, пытавшегося спасти тонущего Петрова, спасателям едва удалось вытащить на берег живым.

Накануне в акватории Гагры утонул 42-летний житель Саратова Павел Данков.

Сотрудникам МЧС Абхазии удалось в понедельник спасти еще двух туристов из России, купавшихся в шторм, сообщил журналистам представитель пресс-службы спасательного ведомства Роман Лабия.

17 июня в Гагре утонул житель Челябинска Михаил Нестеров. Водолазы обнаружили его тело спустя неделю около пляжа Гагрского пансионата "Энергетик".

МЧС Абхазии просит жителей республики и гостей Абхазии быть крайне осторожными, ни в коем случае не предпринимать рискованных попыток купаться в шторм.

Абхазия МЧС РФ

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