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Болгария ужесточила правила въезда для россиян с прививкой от COVID-19

Болгария ужесточила правила въезда для россиян с прививкой от COVID-19
Художественная инсталляция из пластиковых бутылок на пляже в Болгарии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Россияне с прививкой от коронавируса с 8 июня при въезде в Болгарию помимо сертификата о вакцинации должны будут предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, следует из приказа главы Минздрава страны Стойчо Кацарова.

"Согласно приказу, прибывающие из Российской Федерации, королевства Испания, республики Кипр допускаются на территорию Болгарии при предъявлении действительного цифрового сертификата о вакцинации и отрицательного ПЦР-теста, проведенного не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Приказ вступает в силу в четверг, 8 июля", - говорится в сообщении на сайте министерства.

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Там отмечается, что при получении информации о негативных изменениях в эпидситуации в стране, расположенной в "зеленой" или "оранжевой" зоне, "к прибывающим из нее лицам могут быть применены дополнительные противоэпидемические меры". Россия находится в "оранжевой" зоне.

Авиасообщение между Россией и Болгарией возобновилось с 28 июня. Сама Болгария еще с 1 мая разрешила въезд российским туристам при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста на COVID-19 или справки о наличии антител.

Болгария Россия коронавирус

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