МИД потребовал от властей Кубы соблюдения прав изолированных россиян

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Кубы сделают все необходимое, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию с российскими туристами, которые прибыли на остров и вынуждены были изолироваться из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщил российский МИД со ссылкой на посла Кубы Хулио Гармендию.

Дипломата вызвали в министерство 5 июля, чтобы обсудить случившееся.

"Высказана взаимная готовность к максимально оперативному решению возникшей ситуации в целях обеспечения ожидаемых ростуристами условий пребывания и отдыха на острове, защиты их законных прав и интересов", - говорится в сообщении МИД.

В последние дни около 200 россиян, прибывших на Кубу, сдали в аэропорту положительные тесты на коронавирус. По данным Ростуризма, у 103 из них повторные тесты оказались отрицательными, еще 89 человек продолжали ждать результатов повторных исследований.