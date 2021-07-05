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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
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МИД потребовал от властей Кубы соблюдения прав изолированных россиян

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Кубы сделают все необходимое, чтобы как можно скорее урегулировать ситуацию с российскими туристами, которые прибыли на остров и вынуждены были изолироваться из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщил российский МИД со ссылкой на посла Кубы Хулио Гармендию.

Дипломата вызвали в министерство 5 июля, чтобы обсудить случившееся.

"Высказана взаимная готовность к максимально оперативному решению возникшей ситуации в целях обеспечения ожидаемых ростуристами условий пребывания и отдыха на острове, защиты их законных прав и интересов", - говорится в сообщении МИД.

В последние дни около 200 россиян, прибывших на Кубу, сдали в аэропорту положительные тесты на коронавирус. По данным Ростуризма, у 103 из них повторные тесты оказались отрицательными, еще 89 человек продолжали ждать результатов повторных исследований.

Хроника 09 января 2020 года – 05 июля 2021 годаПандемия коронавируса
МИД Куба Варадеро Коронавирус Хулио Гармендия

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