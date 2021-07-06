Школа в Шотландии исключила из программы "Убить пересмешника" из-за расизма

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Эдинбурге школа James Gillespie High School в рамках борьбы с колонизаторским прошлым исключила из программы изучение романов Харпер Ли "Убить пересмешника" и Джона Стейнбека "О мышах и людях", пишет Daily Telegraph.

Аллан Кросби, который в этой школе отвечает за преподавание английского языка и литературы, выступая онлайн перед крупнейшим шотландским профсоюзом учителей Educational Institue of Scotland (EIS), заявил, что оба этих романа все реже изучают в школах вообще, поскольку они становятся устаревшими и проблемными с точки зрения "деколонизации" программы.

"В них главные герои - не цветные, - сказал Кросби. - В них устарел подход к представлению представителей небелой расы. Использование слова на "н-" в "О мышах и людях" (слово "негр" в англоязычных странах считается оскорбительным) и белый герой-спаситель в "Убить пересмешника" привело наш департамент к решению, что мы больше не хотим изучать эти тексты в третьем классе".

В романе 1960 года "Убить пересмешника" белый адвокат Аттикус Финч защищает в суде афроамериканца, ложно обвиненного в изнасиловании. В романе 1937 года "О мышах и людях" рассказывается о дружбе двух белых сезонных рабочих в Калифорнии во время Великой депрессии.

Также тренд на "деколонизацию" школьной программы содержит включение в расписание больше работ цветных авторов и меньше книг с западно-центричным подходом.

Противники такого подхода считают неверным судить литературу по сегодняшним стандартам, а не по ее художественным достоинствам, пишет издание. Они предлагают все же изучать великие произведения, но в контексте сегодняшнего дня, и объяснять, к примеру, почему "н-слово" больше неуместно.