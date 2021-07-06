В Латвии разрешат увольнять людей, не получивших COVID-сертификат

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Латвии работодателей наделять правом увольнять, отстранять или переводить на другие должности сотрудников, которые до 15 сентября не получат COVID-сертификат о перенесенной болезни или вакцинации, сообщает латвийское агентство Leta.

Сертификат потребуется сотрудникам, которые очно предоставляют услуги в государственных и муниципальных учреждениях или задействованы в непрерывной работе организации или предприятия. Работодатель также сможет запрашивать сертификаты у работников, чьи обязанности связаны с повышенным риском заразить других или заразиться самому.

Кабинет министров постановил во вторник, что вакцинация станет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях. Поправки к закону Минюст Латвии подготовит до 14 июля.

Законопроект также предусматривает обязанность властей предоставлять очно только "эпидемиологически безопасные" услуги. Люди без COVID-сертификата смогут получать услуги очно в тех случаях, когда это невозможно сделать удаленно.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Латвии за все время пандемии зарегистрированы 137 699 случаев заражения коронавирусом, умер 2 531 пациент.